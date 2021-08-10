Станислав Поздняков: главный сувенир Токио-2020 — гордость за всю нашу сборную

В понедельник в Москву из Токио прибыл последний рейс с российскими спортсменами, которые принимали участие в летних Олимпийских играх. Сборная России заняла пятое место в общем командном зачете, на счету наших олимпийцев 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал ТАСС об итогах прошедшей Олимпиады, провокациях на соревнованиях и планах на подготовку к следующим крупным стартам. — Пятое место российской команды по золотым медалям и третье по общему количеству наград в общем зачете — это успех? — Безусловно, это успех нашей команды. Мы по всем наградам выиграли на одну медаль больше, чем в Лондоне, и тем более в Рио. Это шаг вперед, пусть не гигантский, небольшой, но шаг вперед в непростых обстоятельствах. — Будете ли вы ставить такую же задачу для российской сборной на Играх в Пекине? — Борьба за самые высокие места — это наша общая главная задача на каждом олимпийском соревновании. В ближайшие три года мы сможем оценить потенциал кандидатов в олимпийскую команду к Парижу-2024. Уверен, что у такой великой спортивной державы, как Россия, и на следующей летней Олимпиаде будет очень сильная команда. — Самое эмоциональное и яркое ваше впечатление от этой Олимпиады. — Сам факт того, что она состоялась, — это уже большое и яркое впечатление. В таких условиях организаторам и Международному олимпийскому комитету удалось провести Олимпиаду и тем самым дать 11 тыс. атлетов, которые приехали сюда, воплотить в Японии свою олимпийскую мечту. И именно это больше всего вызывает положительные эмоции.

На эту тему Просто играет ROC. Итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх

— Вы видели уже много Олимпиад на своем веку, эти Олимпийские игры действительно получились особенными. Каково вам было видеть пустые трибуны во время соревнований? — С одной стороны, чувствовалось, что на трибунах сиротливо, особенно в самом начале соревнований. Это несколько снижало эмоциональный накал борьбы на аренах. Но постепенно, по ходу Олимпиады, участники к этому привыкли. Все прекрасно понимали, что хоть зрителей и нет, вся страна следит за их успехами, трансляции идут по федеральным телеканалам. Спортсмены чувствовали поддержку, несмотря на расстояние, и это воплотилось в их уверенное выступление на Играх. — Сейчас уже можно сделать выводы по сборам на Дальнем Востоке, Сахалине. — В Олимпийской деревне всем удалось избежать заражений коронавирусом, это очень и очень важно. У нас лишь два спортсмена на этапе финальной подготовки были положительно протестированы. Конечно, обидно за них. Если учитывать всю нашу делегацию, а это 334 спортсмена, то это действительно очень хороший показатель работы на заключительном сборе. В том числе и осуществление антиковидных мер. Безусловно, это и успешный результат вакцинации. Очень много про это говорили и наши коллеги из ФМБА, они помогали нам. Я очень рад, что почти все наши спортсмены смогли принять участие в Олимпийских играх. — Получается, российская вакцина, которой прививались наши спортсмены, прошла проверку боем? — Безусловно, это точно нужно отметить. В нашей команде не было ни одного случая заражения в деревне. Конечно, это показывает, как наша вакцина эффективна. — Буквально через полгода следующая Олимпиада. Будете рекомендовать Дальний Восток для подготовки? — То климатическое и географическое преимущество, которое дает нам обширная территория нашего государства, конечно, необходимо использовать. Думаю, и зимние федерации обратят свое внимание на те объекты, которые находятся во временной зоне Пекина.

На эту тему Лучше, чем в Рио. Достижения российских атлетов на Олимпиаде в Токио

— Было ли зафиксировано на этих Играх хоть одно нарушение рекомендаций и санкций CAS? — Нет, не зафиксировано ни одного нарушения. Все члены нашей делегации — спортсмены и официальные лица были очень дисциплинированны и не дали ни одного повода, чтобы нас могли обвинить в нарушении тех предписаний, которые вынес CAS. Безусловно, это говорит о высокой дисциплине внутри нашей делегации. — Вместе с тем в наш адрес звучало огромное количество претензий, в том числе со стороны наших "партнеров" USADA. Это было ожидаемо? — Прогнозируемо. Ну а руководитель этой организации крайне одиозная личность, поэтому позволяет себе даже в период, условно говоря, перемирия — Олимпийских игр — высказываться. Но это на его совести, нет смысла это даже комментировать. — Было ли на Олимпийских играх повышенное внимание со стороны допинг-офицеров к нашим спортсменам? — Нет, все наши спортсмены выступали в равных условиях со всеми участниками в части тестирования на допинг. Вместе с тем отмечу, что это тестирование было очень тщательным и скрупулезным.

На эту тему МОК прокомментировал конфликт теннисиста Медведева и чилийского журналиста

— Теперь вопрос о провокациях в наш адрес. Они все-таки были. Как часто вам приходилось на них реагировать? — В случае с Медведевым. Был еще один неприятный момент с американской гребчихой. Но нужно отметить, что эти случаи носили единичный характер. Я имею в виду те моменты, когда участники Игр позволяли себе неэтичные комментарии. Безусловно, мы предполагали, что со стороны отдельных журналистов такие провокации будут, но мы проводили работу с нашими спортсменами, чтобы это не выбило их из колеи. — По поводу чилийского журналиста — письмо по этой ситуации было отправлено в МОК. В ситуации с гребчихой этого делать не стали? — Да, так. Потому что она является участником Игр, и, поскольку спортсмены являются главными действующими лицами, мы посчитали, что это ниже нашего достоинства — отвечать или жаловаться каким-то образом на такое неэтичное поведение. Спортсмены своими успехами и наградами ответили лучше всяких писем. — По сути, мы к этому всему были готовы? — Да, безусловно. И ребята это знали. У нас сильные юристы, мы готовы к любому развитию событий. У нас сформировалась очень опытная команда. — Что касается провокаций на уровне судейства. К таким вещам, что происходили в художественной гимнастике, мы вряд ли были готовы. — Знаете, это отдельная тема для разговора. Безусловно, мы с этим вопросом разбираемся. Мы написали письмо в международную федерацию с требованием разобраться в происходящем. К большому сожалению, нас попросили выдержать определенный дедлайн. И к нашему неудовольствию, международная федерация рассмотрела наше обращение уже после группового турнира, тем самым, с нашей точки зрения, продлив влияние обстоятельств, сопутствовавших индивидуальным соревнованиям, и на групповые.

На эту тему Не те художества. Судьи решили оставить российских гимнасток без золота Олимпиады в Токио

— Это вид спорта, в котором мы всегда стабильно имеем медали. При этом я слышала и такое мнение — "этот вид спорта должен выжить в программе Игр, поэтому будут давать выигрывать и другим странам". Как вы относитесь к этой позиции? — Я абсолютно с ней не согласен. В любом спорте вне зависимости от того, кто выигрывает, побеждать должен сильнейший. Это самое главное условие любого спортивного поединка. — На зимней Олимпиаде запоминается хоккей, на летней — последний игровой вид. У нас вот так сложилось — серебро в женском гандболе. Не смазало ли это такую хорошую ноту? — Спорт всегда должен приносить эмоции, иногда хорошие, иногда не очень. Но то, что наши спортсмены боролись, что были достойны первого места, очевидно всем — и специалистам, и болельщикам. В гандболе и волейболе удача была на стороне соперников, надеемся, что через три года в Париже как раз будет очень неплохая оказия ответить француженкам у них дома. — Хочу закрыть вопрос Олимпийской деревни, о которой было много сказано — и забавного, и не очень приятного. Сейчас можно ли говорить, что в целом было нормально, как на обычной Олимпиаде? — Конечно. Олимпийская деревня была одним из самых главных спортивных объектов Олимпийских игр, она была наполнена жителями-спортсменами, там была реальная жизнь, которая кипела. Конечно, это единственный спортивный объект, в котором чувствовалось, что Олимпиада проходит, так сказать, полноценно. Вообще, конечно, деревня очень удачная — наш дом, где спортсмены жили, находился в очень живописном месте напротив Токийского залива. Кроме этого, очень рад, что здание полностью подготовлено сейчас и для приема следующих команд — наших паралимпийцев.

На эту тему Аригато за все. В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр