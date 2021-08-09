Жолинский: решение о дальнейшем лечении Шубенкова будет принято после полного обследования

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Решение о дальнейшем лечении российского легкоатлета Сергея Шубенкова будет принято в ближайшее время после полного обследования. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

3 августа Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпиаде усугубил хроническую травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске.

"То обследование, которое было проведено в Токио, не дало полного ответа о тяжести повреждения. Он прилетит на родину, пройдет полное обследование, и будет принято решение. Он консультируется с ведущими специалистами по травме ахилла, и в ближайшее время будет принято решение о необходимом лечении", - сказал собеседник агентства.

Шубенков является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).