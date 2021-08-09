Игрок "Бенфики" Вериссимо считает, что матч Лиги чемпионов со "Спартаком" будет тяжелым

ЛИССАБОН, 9 августа. /ТАСС/. Ответный матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов между португальской "Бенфикой" и российским "Спартаком" будет непростым для хозяев поля. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал защитник лиссабонцев Лукас Вериссимо.

Что думают португальские болельщики о матче со "Спартаком"

"Бенфике" будет непросто. Что думают португальские болельщики о матче со "Спартаком"

"Бенфика" проведет ответный матч против "Спартака" 10 августа. Встреча пройдет на стадионе "Да Луш", начало игры - 22:00 мск. В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.

"Будет очень большая игра, мы еще немного не готовы. Домашний матч будет тяжелым. Мы знаем наши сильные качества. Знаем, что будет тяжело, но и знаем, что делать", - сказал Вериссимо.

"Лига чемпионов - очень большой турнир, и "Бенфика" должна присутствовать в нем. Мы будем драться до последнего", - добавил игрок обороны "Бенфики".