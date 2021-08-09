Жезуш: "Спартаку" нечего терять в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой"

ЛИССАБОН, 9 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" будет играть на победу в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", москвичам нечего терять. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш.

"Бенфике" будет непросто. Что думают португальские болельщики о матче со "Спартаком"

"Бенфика" проведет ответный матч против "Спартака" 10 августа. Встреча пройдет на стадионе "Да Луш", начало игры - 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.

"Я хочу выиграть, хочу, чтобы "Бенфика" прошла дальше. Но хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу и выиграл все титулы со "Спартаком". Желаю ему удачи, но для меня "Бенфика" важнее", - сказал Жезуш, отвечая на вопрос о том, что в случае поражения во вторник главный тренер "Спартака" может покинуть занимаемый пост.

"Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу", - подчеркнул главный тренер "Бенфики".

Наставник португальского клуба отметил, что для его команды предстоящий матч важен не только со спортивной точки зрения. "Мы наконец-то сможем сыграть при своих болельщиках. "Спартак" проиграл в первом матче, но может рассчитывать на успех. Мы постараемся не допустить этого, для этого у "Бенфики" есть все возможности", - добавил он.

"Как победить "Спартаку"? Думать как мы", - заявил Жезуш.

Как "Бенфика" и "Спартак" играют в новом сезоне

"Бенфика" 7 августа в меньшинстве одержала выездную победу над "Морейренсе" (2:1), выиграв второй официальный матч подряд в новом сезоне. "Спартак" принял участие в четырех официальных играх (три - в чемпионате России, одна - в Лиге чемпионов), потерпев поражения от казанского "Рубина" (0:1), "Бенфики" (0:2) и "Нижнего Новгорода" (1:2), а также обыграв самарские "Крылья Советов" (1:0).

Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года, сменив на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско. Португальский специалист с 2015 по 2019 год работал в "Бенфике". Под его руководством команда завоевала шесть титулов, включая два чемпионства в национальном первенстве.