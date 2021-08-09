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XXXII летние Олимпийские игры

Чернышенко: олимпийцы правильно и достойно отреагировали на прием, устроенный им страной

В понедельник на Васильевском Спуске в Москве прошла церемония чествования российских спортсменов, принявших участие в Играх в Токио
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Сергей Пятаков/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские участники Олимпийских игр достойно и правильно отреагировали на теплый прием, устроенный страной. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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В понедельник на Васильевском Спуске в Москве прошла церемония чествования российских олимпийцев.

"Я представляю, как выгорели ребята, как они устали давать интервью. Очень хорошо, что сейчас ими будет испита чаша признания и они получат свою большую порцию любви и успеха. Дальше будет самый волнительный момент - вручение наград от президента, а затем - планомерная работа", - сказал Чернышенко.

"Сейчас им тяжело, потому что это столь эмоциональная нагрузка, но это и радость, болельщики хотели их увидеть, спортсмены откликнулись, несмотря на перелет, они очень правильно и достойно отреагировали на тот теплый прием, который им устроила страна. Это говорит о том, что они настоящие профессионалы, что они будут концентрироваться и проявлять себя на пике формы, несмотря на любые обстоятельства, будь то пандемия, бойкоты, моральное давление. Они, как профессионалы, всегда должны идти к победе, что и демонстрируют, несмотря даже иногда на несправедливые решения, они брали себя в руки и доказывали, что они лучшие, и они всегда будут лучшими", - отметил вице-премьер.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив командам США (113) и Китая (88).

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