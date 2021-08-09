Витория: "Спартаку" нужно играть агрессивно и компактно обороняться в матче с "Бенфикой"

"Спартак" проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики" 10 августа. Встреча пройдет на стадионе "Да Луж", начало игры - 22:00 мск. В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве на "Открытие Банк Арене", лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.

"Бенфика" сильная команда, будет стараться доминировать, владеть мячом. Мы понимаем, что игра будет сложной. Мы должны быть агрессивнее, компактно обороняться и создавать больше в атаке", - сказал Витория.

"Мы сейчас говорим об игре через два дня на третий, в прошлом сезоне команда почти все время играла раз в неделю, такие перемены сложно даются. В августе мы играем каждые 3-3,5 дня. В прошлом году команда сыграла 30-31 матч, в Европе играют под 50. У нас на неделе две очень серьезные игры. Когда есть такой плотный график, нельзя говорить о том, что у нас есть 11 игроков, которые точно выйдут в стартовом составе. Игры не всегда идут так, как мы запланировали", - добавил специалист.

"Спартак" в сезоне-2021/22 провел четыре официальных матча, в которых потерпел три поражения (от казанского "Рубина" - 0:1, "Бенфики" и "Нижнего Новгорода" - 1:2), а также обыграл самарские "Крылья Советов" - 1:0. "Бенфика" начала новый сезон с двух побед - лиссабонцы обыграли "Спартак" (2:0), а 7 августа в первом туре чемпионата Португалии на выезде в меньшинстве переиграли "Морейренсе" (2:1).