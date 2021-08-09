"Рубин" не будет проводить тренировку на "Ак Барс Арене" перед матчем с "Ракувом"

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" не будет проводить тренировку перед матчем с "Ракувом" на стадионе "Ак Барс Арена". Тренерский штаб казанского клуба принял решение провести занятие на базе в Соцгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе "Рубина".

Слуцкий обратился к властям Татарстана по вопросу качества газона на стадионе "Рубина"

"Предматчевая тренировка пройдет на базе ФК "Рубин", - сообщили в пресс-службе.

Тренировка должна состояться 11 августа. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций пройдет 12 августа. По регламенту УЕФА "Рубин" должен провести открытую предматчевую тренировку, предоставив доступ на нее для представителей СМИ как минимум на 15 минут. Польский "Ракув" проведет тренировку на "Ак Барс Арене".

После матча между "Рубином" и грозненским "Ахматом" 8 августа Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители "Ак Барс Арены" в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

"Рубин" проводит домашние матчи на "Ак Барс Арене" с 2014 года, ранее клуб играл на стадионе "Центральный". Первый матч против "Ракува" прошел 5 августа в Польше и завершился со счетом 0:0.