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Шахматные турниры

Россиянка Ольга Гиря одержала победу в первом туре чемпионата Европы по шахматам

В турнире участвуют 12 российских шахматисток, соревнования завершатся 21 августа

ТАСС, 9 августа. Российская шахматистка Ольга Гиря черными фигурами обыграла соотечественницу Елену Семенову в первом туре женского чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

Также в первом туре победы одержали россиянки Анастасия Боднарук (белые фигуры), Юлия Григорьева (черные), Лея Гарифуллина (белые). Вничью завершились партии с участием Александры Мальцевской (белые), Дины Беленькой (черные), Дарьи Чарочкиной (черные). Помимо Семеновой, в первом туре проиграли Александра Жеребцова (белые), Анна Гванцеладзе, Виктория Черняк (черные) и Галина Михеева (черные).

Второй тур пройдет 10 августа.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд - $54,5 тыс.

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Шахматные турниры
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