Турнир ATP в Санкт-Петербурге перенесли на конец октября

ТАСС, 10 августа. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге перенесен и состоится в период с 25 по 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Изначально турнир должен был пройти с 20 по 26 сентября. На эти даты запланирован турнир в Нур-Султане.

Также сообщается, что турнир серии "Мастерс" в Шанхае, который должен был состояться с 10 по 17 октября, отменен из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщала об отмене турниров в Китае и Японии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

"ВТБ Кубок Кремля" состоится в ранее установленные сроки - с 18 по 24 октября.

Победителем предыдущего турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге стал россиянин Андрей Рублев.