СМИ: хоккеист Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА

ТАСС, 10 августа. Российский хоккеист Кирилл Капризов заключил предварительное соглашение с московским ЦСКА, действие которого начинается 1 сентября. Об этом сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли .

По информации источника, соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Капризов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота", в регулярном чемпионате он забросил больше всего шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). Форвард получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. По окончании сезона истекло его соглашение с "Миннесотой".

26 июля "Миннесота" предложила Капризову новый контракт. Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что россиянина не устроило предлагаемое клубом восьмилетнее соглашение. По информации Серавалли, "Миннесота" готова вести переговоры о более краткосрочном контракте.

Капризов выступал за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.