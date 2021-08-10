Паралимпийская сборная России по триатлону прибыла в Приморье для подготовки к Играм

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Сборная России по триатлону с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прибыла в Приморский край, где она будет готовиться к Паралимпийским играм в Токио, сообщает во вторник пресс-служба правительства края.

"Сборная по паратриатлону будет проживать и тренироваться в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский до 22 августа. Из Приморья команда отправится сразу в Токио. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, вся необходимая спортивная база в ДВФУ уже подготовлена к приезду атлетов", - говорится в сообщении.

Паратриатлон включает в себя плавание на 750 метров, велозаезд на 20 километров и забег на колясках на 5 километров. В среду к паратриатлонистам присоединится национальная сборная по стрельбе из лука с ПОДА, а на следующей неделе во Владивосток прилетят гребцы с ПОДА и паратхэквондисты.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.