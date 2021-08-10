Белорусская ассоциация гимнастики объяснила взломом аккаунта сообщение в адрес России

ТАСС, 10 августа. Причиной оскорбительного сообщения в адрес России, отправленного в понедельник с официального аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики в "Фейсбуке", является взлом страницы организации в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.

Гордится вся Россия. Как в Москве чествовали прибывших из Токио олимпийцев

"8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook, - говорится в сообщении. - Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики".

На олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро в личном многоборье, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. После соревнований многие отмечали, что спортсменкам несправедливо занижали оценки. Олимпийский комитет России (ОКР) 7 августа сформировал и отправил запрос в Международную федерацию гимнастики по этому поводу.

Позднее судья из Украины Лидия Виноградная на своей странице в Facebook поддержала решение арбитров олимпийского турнира. На один из комментариев в оскорбительной форме в адрес российской команды ответила Белорусская ассоциация гимнастики, позднее сообщение было удалено.