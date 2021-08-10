Поздняков: ни одного нарушения предписаний CAS на Играх делегацией ОКР допущено не было

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ни спортсмены, ни официальные лица делегации Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио не дали ни одного повода обвинить их в нарушении предписаний Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом в интервью ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх, которые завершились 8 августа, россияне выступали без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды на церемонии награждения вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

"Не зафиксировано ни одного нарушения, - сообщил Поздняков. - Все члены нашей делегации - спортсмены и официальные лица - были очень дисциплинированы и не дали ни одного повода, чтобы нас могли обвинить в нарушении тех предписаний, которые вынес CAS. Безусловно, это говорит о высокой дисциплине внутри нашей делегации".

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив спортсменам из США (113) и Китая (88).