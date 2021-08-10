Российские фигуристы пропустят два этапа Гран-при среди юниоров из-за ковид-ограничений

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские фигуристы не смогут принять участие в первых двух этапах Гран-при среди юниоров в Куршевеле из-за коронавирусных ограничений во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции правительственными органами Франции было выпущено постановление, согласно которому Российская Федерация и ряд других стран отнесены в красную зону, - сказано в заявлении. - В связи с этим все приезжающие во Францию граждане России, не привитые от коронавируса одобренной в Евросоюзе вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин с проверкой его соблюдения компетентными органами Франции. Так как ни одна из применяемых в России вакцин пока не одобрена в ЕС, все российские граждане считаются непривитыми".

ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии. "Также ФФККР было предложено пересмотреть критерии отбора участников на финал Гран-при среди юниоров в данном сезоне. Совет ISU, рассмотрев аргументы, представленные ФФККР, согласился с указанными предложениями", - говорится в заявлении.

Ранее ISU принял решение о переносе второго этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию из канадского Эдмонтона во французский Куршевель. Первый этап состоится с 18 по 21 августа, второй - с 25 по 28 августа.