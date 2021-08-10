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XXXII летние Олимпийские игры

Российские гимнастки Аверины заявили, что намерены взять реванш на Олимпиаде в Париже

На Играх в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, Арина Аверина заняла четвертое место

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россиянки Дина и Арина Аверины намерены завоевать золотые медали в соревнованиях по художественной гимнастике на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Об этом они заявили в эфире Первого канала.

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На Играх в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла Линой Ашрам. При этом во время упражнений с лентой израильская спортсменка допустила потерю предмета. Арина Аверина заняла четвертое место.

"После того, как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали, конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперед, - сказала Дина Аверина. - Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось".

"Загадывать пока не будем. Желание появилось вдвойне, потому что после всего, что произошло, после того, как мы приехали на родину, как нас тут встречали. Да, хочется остаться", - добавила Арина Аверина.

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 23 июля по 11 августа 2024 года.

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