Тестирование на полиграфе по делу гребцов Моргачева и Сорина завершится к середине августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 20 человек пройдут проверку на полиграфе в связи допинговым делом гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, тестирование планируется завершить к 17 августа. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

О положительных допинг-пробах А Моргачева и Сорина стало известно в июле. Оба спортсмена отобрались на Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга. Как ранее Свирин сообщил ТАСС, вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов.

"Проверку на полиграфе пока прошли не все, сейчас опрошено восемь человек, еще порядка десяти ее пройдут. Надеюсь, что до конца чемпионата России это сделаем. Будут опрошены спортсмены, тренеры и персонал, всего порядка 20 человек", - сказал Свирин.

"Никто не отказался, все согласились, никого не приходится уговаривать. Все взрослые, мотивированные и прекрасно понимают. Для них это необычно, но единственное, чего они всей командой хотят, - это понять, что произошло. Все открыты и готовы", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России по академической гребле состоится 13-17 августа.