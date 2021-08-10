Федерация гребного спорта России намерена продлить контракт с тренером Постильоне

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Джанни Постильоне и Миколас Масилионис продолжат работать со сборной России по академической гребле, со специалистами будут подписаны новые контракты. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревновании одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревновании двоек).

"Да, безусловно, продолжим сотрудничество. Мы уже обстоятельно поговорили в конце соревнований и с Джанни, и с Миколасом, на данный момент намечен такой план - в течение месяца мы должны составить план действий и работ, определенную программу. В идеале это станет таким предварительным планом, чтобы поставить цели и задачи на Париж. Месяц мы работаем, потом встречаемся на первенстве Европы в начале сентября, подводим итоги, договариваемся об условиях, будет новый контракт", - сказал Свирин.

"С конца сентября для основного и молодежного состава планируем провести тренировочные установочные мероприятия в Ростове-на-Дону. Финалом станут контрольные тренировки или соревнования, на базе этого составим первый расширенный состав той группы, которая в 2024 году будет завоевывать медали. И где-то с середины октября они отправятся готовиться", - добавил собеседник агентства.