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Футбол в России

Юрий Матвеев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Урал"

О том, кто заменит специалиста на этом посту, не сообщается

ТАСС, 10 августа. Юрий Матвеев покинул пост главного тренера екатеринбургского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Юрий Матвеев и руководство "Урала" пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества, - сказано в заявлении. - Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе "Урала". Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодежью в "Урале-2", а также за успехи главной команды".

Теги
Российский футбол
Бокс
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