Двенадцать призеров Олимпиады в Токио являются обладателями знаков отличия ГТО

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двенадцать российских призеров Олимпийских игр в Токио являются обладателями знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

"Мы благодарны нашим олимпийцам за те эмоции и рекорды, которые они нам подарили, - сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. - Отрадно, что многие из чемпионов являются обладателями знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Олимпийские игры в Токио стали громким доказательством известного лозунга "От знака ГТО к олимпийской медали". Поздравляем!"

С 2018 года обладателями золотых знаков ГТО являются ставший в Токио олимпийским чемпионом в мужском командном многоборье, бронзовым призером в индивидуальном многоборье и в упражнении на перекладине гимнаст Никита Нагорный, чемпионы в командном многоборье гимнасты Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, серебряный (100 м на спине) и бронзовый (100 м вольным стилем) призер Игр пловец Климент Колесников, чемпионки в женском командном многоборье по спортивной гимнастике Виктория Листунова и Владислава Уразова, серебряный призер в упражнении на брусьях гимнастка Анастасия Ильянкова и серебряный призер в командном турнире по фехтованию на рапирах Владислав Мыльников.

В 2019 году обладателями золотых знаков стали олимпийские чемпионы по вольной борьбе Заур Угуев (весовая категория до 57 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). В 2021 году серебряный знак получил бронзовый призер Игр боксер Имам Хатаев (до 81 кг).

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняла пятое место в общем медальном зачете.