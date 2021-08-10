Игорь Шалимов назначен новым главным тренером футбольного клуба "Урал"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Игорь Шалимов стал новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба "Урал", контракт со специалистом рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

"Шалимов назначен на пост главного тренера. Контракт на два года", - сказал Иванов. Как отмечается в сообщении на официальном сайте "Урала", Шалимов уже прилетел в Екатеринбург и в среду проведет первую тренировку в качестве главного тренера команды.

Шалимову 52 года, ранее он возглавлял элистинский "Уралан", "Краснодар", подмосковные "Химки" и грозненский "Ахмат". С 2008 по 2011 год Шалимов тренировал женскую сборную России.