{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Игорь Шалимов назначен новым главным тренером футбольного клуба "Урал"

Контракт со специалистом рассчитан на два года
Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Игорь Шалимов стал новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба "Урал", контракт со специалистом рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

На эту тему

"Шалимов назначен на пост главного тренера. Контракт на два года", - сказал Иванов. Как отмечается в сообщении на официальном сайте "Урала", Шалимов уже прилетел в Екатеринбург и в среду проведет первую тренировку в качестве главного тренера команды.

Шалимову 52 года, ранее он возглавлял элистинский "Уралан", "Краснодар", подмосковные "Химки" и грозненский "Ахмат". С 2008 по 2011 год Шалимов тренировал женскую сборную России.

Теги
Российский футбол
XXXII летние Олимпийские игры
Свирин: сомнения, что российские гребцы выиграют медали в Токио, исчезли после тренировки
На счету команды две серебряные награды
Свирин: сомнения, что российские гребцы выиграют медали в Токио, исчезли после тренировки
Читать полностью