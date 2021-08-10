Гандболистка сборной России Дмитриева планирует приостановить карьеру

ТАСС, 10 августа. Капитан женской гандбольной сборной России и московского клуба ЦСКА Дарья Дмитриева собирается приостановить карьеру. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Матч ТВ" .

На Олимпийских играх в Токио, которые завершились 8 августа, женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали.

"Пока хочется паузы, надеюсь, меня поймут, - сказала Дмитриева. - Я потом обговорю еще это с клубом. Это связано с эмоциональной усталостью. И травмы мучали, тяжелый сезон был: задний крест был порван, и я его дорвала".

После Олимпиады в Токио другая российская гандболистка, Полина Кузнецова, объявила о завершении карьеры, Анна Вяхирева - о желании взять паузу.

Дмитриевой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Игр в Токио. Также в составе сборной России она стала серебряным призером чемпионата Европы (2018). В составе армейцев Дмитриева четыре раза становилась чемпионкой России (2012, 2013, 2014, 2021).