РФС рассмотрит скандирования болельщиков во время матча "Динамо" - ЦСКА

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в среду рассмотрит скандирования болельщиков во время матчей третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" - ЦСКА и "Спартак" - "Нижний Новгород". Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В воскресенье московское "Динамо" обыграло на своем поле столичный ЦСКА со счетом 2:1. "Нижний Новгород" в субботу победил на выезде московский "Спартак" со счетом 2:1.

"В основном повестка состоит из вопросов по санитарному регламенту и вопросов, связанных со скандированием болельщиков на матчах "Динамо" - ЦСКА, "Спартак" - "Нижний Новгород", - сказал Григорьянц. - Также есть вопрос, связанный с удалением вратаря "Ахмата" Георгия Шелии. Мы получили от футбольного клуба "Ахмат" письмо об отмене красной карточки, направили свое письмо в экспертно-судейскую комиссию, чтобы там дали заключение по этому эпизоду".

В третьем туре грозненский "Ахмат" на выезде проиграл казанскому "Рубину" со счетом 1:2. Шелия был удален на 55-й минуте за лишение явной возможности забить гол.

После трех туров чемпионата России в турнирной таблице с 9 очками лидирует петербургский "Зенит". "Рубин" и "Динамо" имеют столько же очков и располагаются на второй и третьей строчках соответственно. Матчи четвертого тура пройдут 14-16 августа.