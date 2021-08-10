Проект реставрации здания под Центр шахмат в Екатеринбурге прошел экспертизу по смете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Проект реконструкции старинного здания в Екатеринбурге, где разместится Центр шахмат, успешно прошел экспертизу по смете. Следующим шагом реализации проекта станет его включение в региональный бюджет на 2022 год, сообщил ТАСС исполнительный директор областной федерации шахмат Альберт Степанян.

Ранее сообщалось, что экспертизу по смете проекта ремонта здания необходимо было пройти, чтобы войти в бюджет следующего года и начать стройку.

"Сегодня, во вторник, у Минспорта было совещание: финансовая экспертиза пройдена. Теперь назначено совещание, посвященное вопросу сметы и тому, что нужно сделать, чтобы в бюджет 2022 года проект включили", - сказал Степапян.

Он добавил, что в ближайшее время 12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов подготовит письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой поддержать проект.

Ранее правительство Свердловской области передало региональной шахматной федерации заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга - Доходный дом второй половины XIX века. Планируется, что к 2023 году в реконструированном здании откроется Центр шахмат. В нем разместятся Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия и музей.