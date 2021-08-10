Покровская: у сестер Авериных прекрасное будущее в художественной гимнастике

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Будущее у Дины и Арины Авериных в художественной гимнастике будет прекрасным. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

На Играх в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив 150 тысячных балла израильтянке Линой Ашрам, которая в упражнении с лентой допустила потерю предмета. В российской сборной не согласились с выставленными оценками, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство "полным крахом". Сестра Дины Авриной Арина в соревнованиях заняла четвертое место.

"Я очень хорошо отношусь к Авериным, думаю, у них прекрасное будущее, они работящие девочки. Их тренер Вера Шаталина - прекрасный, знающий и трудолюбивый тренер", - сказала Покровская.

От комментариев по поводу судейства главный тренер российских синхронисток воздержалась, поскольку во время Олимпиады она была сосредоточена на своей команде и не видела соревнований по художественной гимнастике.

В 70-х годах Покровская работала в художественной гимнастике, в синхронное плавание она перешла в 80-х. Сборную России специалист возглавляет с 1998 года.

Дина и Арина Аверины после соревнований сообщили, что намерены завоевать золотые медали в соревнованиях по художественной гимнастике на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.