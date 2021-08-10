Получивший травму ноги легкоатлет Шубенков в ближайшие дни будет прооперирован в Германии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, получивший травму ахиллова сухожилия на Олимпийских играх в Токио, в настоящее время находится в Гамбурге, где в ближайшее время будет прооперирован. Об этом ТАСС сообщила мать спортсмена Наталья Шубенкова.

3 августа Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпиаде усугубил хроническую травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске.

"После возвращения из Токио в Москву Сергей сразу улетел в Австрию в один из современных восстановительных центров, где после обследования необходимо было выбрать, где ему лучше побыстрей оперироваться и пришить оторвавшийся кусочек ахилла - в Швейцарии или Германии. Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись все не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит еще одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путем через прокол. После операции он опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займет 15-17 дней", - сказала мать спортсмена.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали чемпионатов мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).