Россиянка Ольга Гиря одержала вторую победу подряд на чемпионате Европы по шахматам

ТАСС, 10 августа. Российская шахматистка Ольга Гиря белыми фигурами обыграла представительницу Польши Оливию Кёлбасу во втором туре женского чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

Лея Гарифуллина сыграла вничью с соотечественницей Юлией Григорьевой. Дарья Чарочкина обыграла израильтянку Ронит Левитан, Виктория Черняк оказалась сильнее представительницы Словакии Стеллы Санковой.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд - $54,5 тыс.