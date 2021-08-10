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Футбол в России

"Химки" подписали контракт со швейцарским футболистом Адеми

В прошлом сезоне нападающий выступал за турецкий "Фенербахче"
Кемаль Адеми EPA-EFE/Wolfgang Rattay
Описание
Кемаль Адеми
© EPA-EFE/Wolfgang Rattay

ТАСС, 10 августа. Подмосковные "Химки" объявили о подписании контракта со швейцарским футболистом Кемалем Адеми, в прошлом сезоне выступавшим за турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба "Химок".

Срок соглашения с 25-летним нападающим не разглашается.

Адеми до "Фенербахче" выступал за швейцарские "Базель", "Санкт-Галлен" и "Ксамакс", а также за германский "Хоффенхайм".

"Химки" после трех туров набрали четыре очка в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковная команда 16 августа на выезде сыграет с "Сочи".

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