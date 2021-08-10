НОК Чехии рассмотрит компенсации атлетам, заразившимся коронавирусом при перелете в Токио

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии готов рассмотреть вопрос о возможности выплаты финансовых компенсаций членам сборной страны на завершившихся Играх, которые заразились коронавирусом во время перелета из Праги в Токио. Об этом сообщил журналистам во вторник президент организации Иржи Кейвал.

Ранее во вторник спортсмены, заразившиеся коронавирусом, заявили о требованиях выплаты компенсаций за неучастие в Играх из-за того, что НОК не смог обеспечить соблюдение норм эпидемиологической безопасности на борту спецрейса, которым сборная была доставлена в Токио.

"НОК готов к переговорам о выплате компенсации [членам олимпийской сборной, заразившимся коронавирусом во время перелета в Токио], - отметил Кейвал. - Решение данного вопроса будет зависеть от условий, которые были заложены в контракты между нами и спортсменами, а также нами и отдельными спортивными клубами".

Местные СМИ сообщили 2 августа, что НОК предоставил организаторам Олимпиады ложную информацию о контактах заразившегося коронавирусом врача сборной страны Властимила Ворачека, который прибыл в Токио одним рейсом с членами команды. Был заменен список рассадки пассажиров в самолете, а организаторы и японская санитарно-эпидемиологическая служба получили неверные сведения о тех, кто сидел рядом с инфицированным доктором.

НОК Чехии ранее признал, что во время перелета национальной сборной из Праги в Токио 16 июля на борту спецрейса не соблюдались нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, что могло привести к заражению спортсменов коронавирусом. Ворачек отказался привиться. Результаты тестов оказались положительными у него, четырех чешских спортсменов и тренера сборной по пляжному волейболу.