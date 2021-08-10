Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под десятым номером. Во втором круге Павлюченкова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 17-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Олимпиаде в Токио она и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте.

Другая россиянка Анастасия Потапова обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Потапова во втором круге сыграет с представительницей США Кори Гауфф, посеянной на турнире под 15-м номером.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победитель получит $221,5 тыс. Среди россиянок турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).