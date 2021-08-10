"Спартак" проиграл "Бенфике" и завершил выступление в Лиге чемпионов

ЛИССАБОН, 10 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 0:2 проиграл португальской "Бенфике" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне.

Первый мяч в составе португальской команды на 58-й минуте забил бывший игрок московского "Локомотива" Жоау Мариу. В компенсированное ко второму тайму время после удара новичка "Бенфики" украинца Романа Яремчука мяч отскочил от защитника "Спартака" Самюэля Жиго в ворота столичного клуба.

Первая встреча также завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0. "Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. В раунде плей-офф "Бенфика" поборется за выход в групповую стадии Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, который обыграл по сумме двух встреч датский "Мидтьюлланн".

Главный тренер "Спартака" португалец Руй Витория возглавлял "Бенфику" с июня 2015 года по январь 2019-го. За это время он дважды привел команду к титулу чемпиона Португалии, дважды "Бенфика" выигрывала Суперкубок Португалии, по одному разу - кубок страны и Кубок португальской лиги.

Групповой этап Лиги Европы начнется 16 сентября. Жеребьевка состоится 27 августа.

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа. Победители выступят на групповом этапе, который стартует 14 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Повторение сценария первого матча

За несколько дней до матча в Лиссабоне создавалось ощущение, что португальцы не проявляют большого интереса к игре "Бенфики" против "Спартака". В городе не было афиш, а людей в атрибутике "орлов" (прозвище португальского клуба) можно было встретить с такой же частотой, как поклонников лиссабонского "Спортинга" или "Порту", который базируется в примерно 320 км от португальской столицы. Такое положение дел вызывало удивление, учитывая тот факт, что для "Бенфики" это была не только дебютная домашняя игра сезона, но и первая встреча со зрителями с момента введения коронавирусных ограничений.

Домашний стадион "Бенфики" "Да Луш" вмещает свыше 65 тысяч человек, однако в связи с коронавирусными ограничениями клубу было разрешено заполнить его лишь на 23% от максимальной вместимости. В продажу было выпущено 15 250 билетов. Изначально лиссабонцы объявили о том, что попасть на игру смогут только члены клуба, то есть болельщики, которым принадлежит часть акций "Бенфики". Но накануне игры билеты стали доступны в открытой продаже как на сайте клуба, так и в официальных точках продажи в Лиссабоне и близлежащих городах.

Несмотря на такие жесткие условия по ограничению продажи билетов, а также сложность въезда в Португалию для граждан РФ, от тридцати до пятидесяти фанатов красно-белых разными способами добрались до Лиссабона. Московский клуб за день до матча выпустил заявление, в котором напомнил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально закрыл гостевые секторы на всех матчах отборочного этапа и плей-офф еврокубковых турниров. В "Спартаке" обратились к болельщикам, которые не смогли приобрести билеты на игру, убедительно призвав их "воздержаться от приезда к стадиону в день матча во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка".

В день матча Лиссабон изменился - город окрасился в красно-белые цвета, которые являются родными как для "Бенфики", так и для "Спартака". В огромной массе людей в футболках с орлом на груди корреспонденту ТАСС удалось встретить только одного болельщика российской команды в гостевой форме российской команды. Уже на территории стадиона у поклонников московской команды возникли трудности при проходе на трибуны - стюарды и сотрудники полиции поначалу отказывались пускать тех, кто внешне не похож на местных жителей; со временем ситуация изменилась, на игру смогли попасть поклонники "Спартака" без клубной атрибутики. С одним из болельщиков красно-белых солидного возраста произошел казус - он был вынужден заклеивать татуировку "Спартака", чтобы попасть на матч.