Скейтбординг стал самым упоминаемым новым олимпийским видом в российских соцсетях

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Скейтбординг стал самым обсуждаемым новым видом спорта в программе летних Олимпийских игр в Токио в российском сегменте интернета. Об этом ТАСС сообщили в digital-агентстве "Интериум".

На прошедших Играх в Токио дебютировали скейтбординг, серфинг, карате и скалолазание. Бейсбол входил в программу Олимпиады с 1992 по 2008 год, с 1996 по 2008 год также проводились соревнования по софтболу; эти виды спорта были возвращены в программу на Играх в Токио.

Исследование было основано на мониторинге упоминаний новых видов спорта в контексте Олимпиады в Токио в социальных сетях, форумах и блогах с 21 июля по 9 августа 2021 года. Самым упоминаемым стал скейтбординг (3 492 упоминания), затем расположилось скалолазание (2 929), карате (2 516), бейсбол (2 307), серфинг (2 169) и софтбол (1 627). Больше всего обсуждалась новость, что Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.

По данным источника, скейтбординг, серфинг и софтбол вызвали наибольшее количество негативных комментарий у российских пользователей. Пользователи называли эти виды спорта "непонятными", "детскими" и "странными".

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив командам США (113) и Китая (88).