Борцы из 55 стран примут участие в чемпионате мира среди юниоров в Уфе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Представители 55 стран примут участие в чемпионате мира по вольной, женской и греко-римской борьбе среди юниоров, который пройдет с 16 по 22 августа в Уфе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

"Юниорский чемпионат мира на Играх в Токио был самой обсуждаемой темой после непосредственно олимпийского турнира по борьбе, - рассказал Мамиашвили. - 15 августа мы встречаем президента UWW (Объединенного мира борьбы - прим. ТАСС) Ненада Лаловича, он примет участие в церемонии открытия чемпионата мира. Борцы из США, Ирана, Турции, Венгрии, Германии, Канады, Грузии и других борцовских держав выступят в Уфе - это более 1 500 борцов, тренеров, судей и гостей из 55 стран мира".

"Почти два года юниоры не могли выявить сильнейших, - отметил Мамиашвили. - Для этого возраста это долгий срок. Уфа-2021 будет по-настоящему долгожданным и глобальным событием для мира борьбы. Хочу поблагодарить UWW за оказанное доверие и главу Башкортостана Радия Хабирова за созданные борцам возможности и то внимание, которое уделяется нашему виду спорта", - сказал Михаил Мамиашвили.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланирован чемпионат мира в Красноярске. При этом чемпионат мира среди юниоров Россия принимает впервые.