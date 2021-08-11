Матыцин считает результат российских олимпийцев в Токио выполненной задачей-минимум

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что результат сборной России на Олимпийских играх в Токио можно считать выполненной задачей-минимум. Об этом Матыцин заявил в интервью ТАСС.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете.

"Российская команда всегда ставит перед собой самые амбициозные цели. Конечно, всем хотелось, чтобы результат был еще лучше, но перед Играми был сделан предварительный анализ, в соответствии с которым задачей-максимум на этой Олимпиаде было третье место в медальном зачете, задачей-минимум - пятое. С задачей-минимум мы справились, причем по общему количеству медалей мы заняли третье место. На мой взгляд, это говорит о большом потенциале нашей сборной".

Первыми в медальном зачете стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив спортсменам из США (113) и Китая (88).