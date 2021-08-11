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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: России было сложно конкурировать на Олимпиаде без полной команды легкоатлетов

Золотую медаль в прыжках в высоту завоевала Мария Ласицкене, серебряную - прыгунья с шестом Анжелика Сидорова
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что без полноценной сборной по легкой атлетике российской команде было сложно рассчитывать на успешную конкуренцию на Играх с ведущими странами мира. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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Золотая точка.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. В составе команды Олимпийского комитета России из-за санкций, наложенных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, выступило всего 10 легкоатлетов. Олимпийское золото завоевала трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, серебро - чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

"В условиях, когда на нашу федерацию по виду спорта, в котором разыгрываются 48 комплектов наград, наложены санкции, нам сложно рассчитывать на успешную конкуренцию с ведущими странами. Но даже при столь малочисленном участии российских легкоатлетов у нас две медали - это серебро Анжелики Сидоровой и золото Марии Ласицкене, - подчеркнул Матыцин. - Мы продолжим делать все необходимое, чтобы федерация была восстановлена, чтобы все спортсмены получили право на участие [в международных соревнованиях]".

"В то же время не считаю, что это единственный вид спорта, где мы можем выступить лучше. Нельзя забывать о тяжелой атлетике, о гребном спорте. Байдарка и каноэ не принесли медалей. В академической гребле успехи заметны, но их нельзя сравнивать с результатами, которые наши спортсмены показывали в советский период", - отметил министр спорта. - Общий успех определяют все медалеемкие виды и дисциплины - будем усиливать работу на этих направлениях и повышать конкурентоспособность нашей сборной".

В неофициальном общекомандном зачете олимпийского легкоатлетического турнира сборная США заняла первое место (7 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей), вторыми стали итальянцы (5-0-0), третьими - кенийцы (4-4-2). Российские легкоатлеты поделили с португальцами 15-е место (1-1-0).

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