Матыцин назвал абсурдными обвинения в нежелании видеть Ласицкене на Олимпиаде

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал абсурдными обвинения в его адрес в нежелании видеть олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене на Играх в Токио. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

После победы Ласицкене в Токио супруг спортсменки Владас Ласицкас заявил в своем Twitter, что "министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио".

"Перед Олимпийскими играми я встречался со всеми сборными, заезжал и на тренировочную базу в Новогорске, где хотел встретиться с Марией перед ее отлетом в Токио. Тогда встреча так и не состоялась, но, согласитесь, для меня как министра было бы абсурдом выступать против участия сильнейшей легкоатлетки в Олимпийских играх. У меня к Марии самое доброе отношение. Все знают, что существовали опасения в отношении ее здоровья, но с моей стороны было единственное желание - чтобы максимальное количество спортсменов поехали в Токио", - сказал Матыцин.

"Марию Ласицкене и ее тренера я хочу поздравить с этой громаднейшей победой. Но если говорить о ситуации в целом, то только конструктивное взаимодействие и общие усилия спортсменов, тренеров, федерации помогут добиться окончательного восстановления российской легкой атлетики", - подчеркнул Матыцин.