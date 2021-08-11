Минспорт готовит предложение по проведению сборов перед Играми на территории России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России готовит предложение, которое в случае его утверждения позволит российским командам в ближайшие два олимпийских цикла готовиться к Играм на территории России. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы сейчас готовим предложение, которое в случае его утверждения позволит буквально в следующие два олимпийских цикла все виды спорта обеспечить достаточными условиями для проведения сборов на территории России. Когда процесс подготовки проходит за рубежом, увеличиваются риски, связанные с питанием, восстановительным процессом, самими тренировками. Учитывая, что Россия - уникальная страна по климатическим и географическим критериям, мы обязательно должны использовать эти ресурсы", - рассказал Матыцин.

Глава Минспорта отметил, что к Играм в Токио российские олимпийцы готовились на базах Дальневосточного федерального округа: "Опыт подготовки команд в Дальневосточном федеральном округе показывает, что нам обязательно надо развивать это направление работы, усиливать материальную базу. Спорт высших достижений сегодня - это область высоких технологий. Повторяю, без участия науки, медицины, анализа международного опыта трудно рассчитывать на успех, мы должны понимать, что только комплексная, командная работа может гарантировать нам успехи в видах спорта".

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, следующая летняя Олимпиада состоится в 2024 году в Париже.