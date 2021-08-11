Капитан "Спартака" Джикия заявил, что результат матча с "Бенфикой" говорит сам за себя

Во вторник "Спартак" на выезде проиграл "Бенфике" со счетом 0:2 и завершил выступление в Лиге чемпионов. Первая встреча в Москве также завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба.

"Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше, - сказал Джикия. - Что касается "Бенфики", то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя".

"Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для "Спартака", но, несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов национальных команд постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственность за вылет из Лиги чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на все это, нужно двигаться вперед и не впадать в эту яму", - добавил он.

"Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. В следующем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги подопечные Руя Витории 14 августа примут екатеринбургский "Урал".