Молодежная сборная России сыграет с мальтийцами в отборе к чемпионату Европы в Химках

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу встретится с командой Мальты в домашнем матче первого тура группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2023 года на "Арене-Химки". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Изначально матч должен был пройти в Саранске, но из-за пандемии коронавируса был перенесен в Московскую область.

Встреча пройдет 7 сентября, начало - в 19:00 мск.

Также в отборочном турнире команда Михаила Галактионова сыграет в группе С с командами Испании, Литвы, Северной Ирландии и Словакии. Лучшая команда от каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших второе место напрямую выйдут в финальную часть турнира. Остальные команды, ставшие вторыми, примут участие в стыковых матчах.

Групповой этап отборочного турнира пройдет с 1 сентября по 14 июня. Финальная часть состоится в Грузии и Румынии с 9 июня по 2 июля.

РФС также сообщил, что женская сборная России проведет домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира 2023 года против команд Азербайджана и Черногории, которые состоятся 17 и 21 сентября соответственно, в Москве на стадионе "Спортивный городок "Лужники". Время начала игр определится позднее. Соперниками российской команды по группе Е также станут сборные Боснии и Герцеговины, Дании и Мальты. Групповой этап отбора чемпионата мира стартует 16 сентября 2021 года и завершится 6 сентября 2022 года.