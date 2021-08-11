"Акинфеев не вернется". Тренер сборной России - о выборе первого номера и совмещении

Виталий Кафанов рассказал, что основным критерием при выборе голкипера на ближайшие матчи сборной будет стабильная игра в чемпионате России и в еврокубках

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вопрос о возможном возвращении в сборную России по футболу голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева обсуждался игроком с новым тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым, однако капитан армейского клуба не станет менять принятое после чемпионата мира 2018 года решение. Об этом ТАСС рассказал Кафанов.

На эту тему Акинфеев взял на себя вину за пропущенные голы в играх против "Локомотива" и "Динамо"

Акинфееву 35 лет, он выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, проведя за это время в составе национальной команды 111 матчей, 48 из которых - "на ноль". Он был в заявке сборной на чемпионатах Европы 2004 и 2012 годов, а в 2008-м был одним из основных игроков и помог команде дойти до полуфинала турнира, также он играл на Евро-2016. На чемпионатах мира вратарь выступал в 2014 и 2018 годах. После домашнего мирового первенства он объявил об уходе из национальной команды. "Да, с Игорем говорил, - сказал Кафанов. - К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер". После ухода из сборной России Акинфеева пост номер один в национальной команде занимали Маринато Гилерме (15 матчей; 12 пропущенных мячей), Антон Шунин (11; 11), Андрей Лунев (4; 7) и Матвей Сафонов (3; 4). "Сборная - это не клуб. Принято считать, что в команде должны быть один-два опытных вратаря и один молодой голкипер. В сборную должны вызываться и играть лучшие, независимо от возраста", - отметил собеседник агентства.

"Маринато тоже в списке кандидатов", - добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли быть вызван в сборную России Гилерме. Натурализованный бразилец не играл за национальную команду с ноября 2019 года, когда пропустил четыре мяча за 45 минут от команды Сербии в заключительной игре группового турнира Лиги наций. В конце 2020 года Гинтарас Стауче, на тот момент занимавший пост тренера вратарей сборной России, отметил, что в той игре голкипер не контролировал ситуацию и ему нужно было помочь. Кроме того, Кафанов заявил ТАСС, что обсуждал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным вопрос ожиданий от игры вратарей, а также высказался по поводу автономности своей работы. "Этот вопрос мы уже обсуждали с Валерием Георгиевичем, и здесь наши мнения совпадают. Выбор вратаря на игру главный тренер оставил за мной", - заявил он. О совмещении и критериях выбора вратарей в сборную России Кафанову 61 год, в качестве тренера вратарей он работает с 2002 года. Вплоть до 2013 года непрерывно входил в тренерский штаб Курбана Бердыева в казанском "Рубине", вместе с которым дважды выиграл чемпионат России. Он возвращался в клуб из столицы Татарстана в июле 2017-го, но в марте 2019 года во второй раз покинул его. Вторым его клубом на уровне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) является "Ростов" (2015-2017, с 2019 года по настоящее время).

На эту тему Онопко, Писарев и Кафанов вошли в тренерский штаб Карпина в сборной России