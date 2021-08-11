РУСАДА в июле открыло 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле инициировало 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В июле 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил", - сказал представитель пресс-службы.

В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале - ни одного, в марте - пять, в апреле - 11, в мае - пять, в июне - 13.

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудники выявили 59 случаев возможных нарушений.