Месси рассказал, когда сможет дебютировать за "Пари Сен-Жермен"

ТАСС, 11 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютирует в составе "Пари Сен-Жермен", как только ему позволит тренерский штаб команды. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая транслируется в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во вторник ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси сроком на два года.

"Я не знаю, у меня был отпуск, и вот поступила новость, - сказал Месси. - Я вчера говорил с техническим штабом, нужно подготовиться, начну тренироваться, работать и постараюсь выйти в составе ПСЖ. Как только штаб сочтет, что я готов выйти на поле, я выйду".

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч и забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.