Жиго заявил, что на данный момент не думает о будущих соперниках "Спартака" в Лиге Европы

ЛИССАБОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго на данный момент не думает о том, с кем его команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак" во вторник вылетел из Лиги чемпионов, уступив в ответном матче португальской "Бенфике" со счетом 0:2. Первый матч также завершился победой лиссабонской команды с таким же счетом. Красно-белые теперь сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

"На данный момент мы сфокусированы на чемпионате [России]. Что касается "Бенфики", то жаль, что мы сыграли дома всего при 3 тыс. человек. Теперь нам нужно думать об игре с "Уралом" и выигрывать этот матч", - сказал Жиго в ответ на вопрос про Лигу Европы.

"С "Бенфикой" мы старались играть компактно. Да, мы не показали хорошего матча, но мы постарались выжать максимум. Нам нужно играть агрессивней, стараться выкладываться", - добавил он.

В пяти матчах нынешнего сезона "Спартак" уступил в четырех встречах, одержав победу только над "Крыльями Советов".