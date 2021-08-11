Месси признался, что Неймар сыграл важную роль в его переходе в ПСЖ

ТАСС, 11 августа. Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар сыграл важную роль в переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в парижскую команду. Об этом Месси рассказал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во вторник 34-летний Месси перешел на правах свободного агента в ПСЖ, заключив контракт на два сезона.

"Конечно, в раздевалке у меня уже есть друзья, когда такую команду видишь, сразу хочется в такой команде играть. Такая команда позволяет добиться поставленных целей, наши цели совпадают. Мы воссоединились в одной команде - я, Неймар, Килиан [Мбаппе], [Анхель] Ди Мария, [Леандро] Паредес - я знаю всех игроков, с которыми встречаемся в раздевалке. Конечно, Неймар сыграл весьма важную роль [в переходе в ПСЖ]", - сказал Месси.

Неймару 29 лет, он выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. Вместе с Месси за эти годы он стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, трижды - обладателем кубка страны, а также по разу выиграл Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Всего в составе каталонцев Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.

5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.