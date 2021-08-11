На Кубани призерам и участникам Олимпийских игр выплатят от 350 тыс. до 2 млн рублей

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение выплатить призерам и участникам Олимпийских игр в Токио от 350 тыс. до 2 млн рублей. Об этом на встрече с призерами Олимпиады в среду сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Серебряные призеры получат по 2 млн рублей, бронзовые - 1,5 млн рублей, занявшие с четвертого по восьмое место - по 750 тыс. рублей, участники - по 350 тыс. рублей", - сказал глава региона.

От Краснодарского края на Олимпийские игры в Токио поехали 20 спортсменов. По итогам Олимпиады они заработали шесть медалей.