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XXXII летние Олимпийские игры

На Кубани призерам и участникам Олимпийских игр выплатят от 350 тыс. до 2 млн рублей

В Токио выступали 20 спортсменов из Краснодарского края

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение выплатить призерам и участникам Олимпийских игр в Токио от 350 тыс. до 2 млн рублей. Об этом на встрече с призерами Олимпиады в среду сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Серебряные призеры получат по 2 млн рублей, бронзовые - 1,5 млн рублей, занявшие с четвертого по восьмое место - по 750 тыс. рублей, участники - по 350 тыс. рублей", - сказал глава региона.

От Краснодарского края на Олимпийские игры в Токио поехали 20 спортсменов. По итогам Олимпиады они заработали шесть медалей.

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РоссияКраснодарский крайXXXII летние Олимпийские игры
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