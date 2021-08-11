Повредившая плечо в Норвегии лыжница Сорина вынуждена тренироваться с палкой в одной руке

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в лыжной эстафете Татьяна Сорина, повредившая плечо на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в Норвегии, в настоящее время вынуждена тренироваться с палкой в одной руке. Об этом ТАСС сообщил муж и тренер спортсменки Егор Сорин.

27-летняя лыжница получила травму плеча во время 10-километровой гонки преследования классическим стилем на фестивале Blink-2021 в норвежском Саннесе, который проходил с 5 по 8 августа. Россиянка шла в группе лидеров, но после падения на одном из подъемов не смогла продолжить гонку.

"Татьяна сейчас тренируется с ограничениями, с палкой в одной руке. Сейчас сложно говорить, когда она полностью оправится после травмы плеча, в ближайшие дни будет сделана МРТ, после которой станут понятны дальнейшие наши действия. Ситуация осложнена тем, что она упала на плечо, с которым до ухода в декретный отпуск у нее уже были проблемы", - сказал Сорин.

"Этот сезон олимпийский, но до Игр еще остается достаточно много времени, чтобы не торопиться, а полностью залечить травму. Сейчас мы находимся в горной Италии, в Монте-Бондоне, сбор группы продлится до 31 августа. Но и после окончания сбора Татьяна еще дней на десять останется здесь, чтобы продолжать тренировки", - добавил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.