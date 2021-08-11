МОК объяснил, почему Кубок Вэла Баркера не будет вручен по итогам Олимпиады

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Кубок Вэла Баркера не будет вручен самому техничному боксеру Олимпийских игр, поскольку турнир проводил Международный олимпийский комитет (МОК), а не Международная ассоциация бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Трофей вручается с 1936 года, с 1996 года его неизменно получают боксеры из бывших республик СССР. В 1964 году кубок получил Валерий Попенченко, из россиян его в 2000 году завоевал Олег Саитов.

"Вручение Кубка Вэла Баркера происходит под эгидой AIBA, специальная комиссия МОК не занимается вручением кубка и любого другого трофея по итогам боксерского турнира на Олимпиаде", - сообщили в пресс-службе.

Олимпийский турнир в Токио проходил под организацией МОК, поскольку AIBA лишена статуса признания. Рекомендацию лишить AIBA олимпийского статуса с сохранением бокса в программе Игр на рассмотрение сессии в мае 2019 года вынес исполком МОК. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост президента AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан. В декабре прошлого года новым президентом AIBA был избран россиянин Умар Кремлев.