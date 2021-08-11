Лыжницы Йохауг и Сорина могут совместно потренироваться в конце августа - начале сентября

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в лыжной эстафете россиянка Татьяна Сорина и олимпийская чемпионка 2010 года норвежка Тереза Йохауг могут провести совместные тренировки на сборе в Италии в конце августа - начале сентября. Об этом ТАСС сообщил муж и тренер Сориной Егор Сорин.

Йохауг на чемпионате мира 2021 года выиграла четыре золотые награды, она является 14-кратной чемпионкой мира и победительницей Олимпийских игр - 2010 в женской эстафете. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в женской эстафете Сорина вернулась в спорт после рождения ребенка перед началом прошедшего сезона. На чемпионате мира в германском Оберстдорфе она стала лучшей из россиянок в скиатлоне на 15 км (восьмое место), гонке на 10 км с раздельным стартом (пятое) и гонке на 30 км (девятое). В начале июля тренер Сориной сообщил ТАСС, что рассматривает возможность совместных тренировок спортсменки с Йохауг на одном из сборов не в Норвегии.

"Когда мы были на турнире в Норвегии, мне удалось пообщаться с тренером Йохауг. Тот не против, чтобы Тереза провела с Татьяной несколько совместных тренировок. В конце августа команда Норвегии приедет на сбор в Италию, там же в это время будем находиться и мы. Если Татьяна успеет восстановиться после травмы плеча, то, скорее всего, проведет несколько совместных тренировок с Йохауг", - сказал Сорин.

Сорина получила травму плеча при падении во время 10-километровой гонки преследования классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в норвежском Саннесе, который проходил с 5 по 8 августа. Россиянка шла в группе лидеров, но после падения на одном из подъемов не смогла продолжить гонку.