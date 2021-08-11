{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Веснина: тренировочный сбор на Сахалине сдружил теннисистов, это было правильное решение

Россиянка отметила, что все спортсмены "были в одной лодке и понимали, зачем там находятся"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Тренировочный сбор, который Федерация тенниса России организовала на Сахалине перед Олимпийскими играми в Токио, сблизил российских теннисистов и задал спортсменам нужный настрой. Об этом в интервью ТАСС рассказала теннисистка Елена Веснина.

На эту тему
Теннисистка Веснина рассказала, кто помог ей вернуться в спорт после рождения ребенка
Теннисистка Веснина рассказала, кто помог ей вернуться в спорт после рождения ребенка

Веснина на Олимпийских играх выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев завоевали серебряные медали, проиграв в финале соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Еще один российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Игр в Токио в одиночном разряде.

"Для нас Олимпиада началась уже там. Собралась команда, доктора, тренеры, массажисты, сразу ощутился этот настрой. Сбор выдернул всех из привычных коробочек, это было очень правильное решение федерации", - отметила Веснина.

"Для теннисистов быть на таких сборах довольно непривычно, ведь у каждого своя команда, свои наработки. Но что мне очень понравилось - никто не звездил, все были в одной лодке и понимали, зачем там находятся. И этот сбор всех нас очень сблизил", - добавила собеседница агентства.

1 августа Весниной исполнилось 35 лет. В 2018 году она взяла паузу в карьере в связи с беременностью, в декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Кубанским призерам и участникам Олимпийских игр выплатят от 350 тыс. до 2 млн рублей
В Токио выступали 20 спортсменов из Краснодарского края
Читать полностью