Вяльбе: судейство художественной гимнастики на Олимпиаде можно оценить только матом

ВЛАДИМИР, 11 августа. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может оценить работу судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио только в нецензурных выражениях. Об этом она сообщила ТАСС в среду во время рабочей поездки во Владимирскую область.

"Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное", - сказала Вяльбе, отметив, что, возможно, в отношении судей использовались инструменты воздействия.

Она добавила, что ситуации с необъективным судейством регулярно возникают при оценке выступлений в тех видах спорта, где большую роль играет человеческий фактор - в спортивной и художественной гимнастике, фигурном катании.

"Мы помним Алексея Немова, когда на Олимпиаде тоже у него все было абсолютно несправедливо, мы часто встречались с этими проблемами в фигурном катании. Везде, где есть человеческий фактор, всегда есть и могут быть такие проблемы", - сказала Вяльбе.