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XXXII летние Олимпийские игры

Вяльбе: судейство художественной гимнастики на Олимпиаде можно оценить только матом

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что ситуации с необъективным судейством регулярно возникают при оценке выступлений в тех видах спорта, где большую роль играет человеческий фактор

ВЛАДИМИР, 11 августа. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может оценить работу судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио только в нецензурных выражениях. Об этом она сообщила ТАСС в среду во время рабочей поездки во Владимирскую область.

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"Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное", - сказала Вяльбе, отметив, что, возможно, в отношении судей использовались инструменты воздействия.

Она добавила, что ситуации с необъективным судейством регулярно возникают при оценке выступлений в тех видах спорта, где большую роль играет человеческий фактор - в спортивной и художественной гимнастике, фигурном катании.

"Мы помним Алексея Немова, когда на Олимпиаде тоже у него все было абсолютно несправедливо, мы часто встречались с этими проблемами в фигурном катании. Везде, где есть человеческий фактор, всегда есть и могут быть такие проблемы", - сказала Вяльбе.

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7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. На следующий день в групповом многоборье российская команда суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) набрала 90,400 балла, сборная подала протест, который был удовлетворен, и гимнасткам добавили 0,300 балла, их итоговый результат - 90,700 балла. Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700).

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