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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: состояние здоровья лыжника Большунова не вызывает тревоги

В июле чемпион мира возобновил тренировки после травмы
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИМИР, 11 августа. /ТАСС/. Чемпион мира, четырехкратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов восстановился после травмы и тренируется, причин для тревоги за его здоровье нет. Об этом ТАСС в среду сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время рабочей поездки во Владимирскую область.

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В июле Большунов возобновил тренировки после травмы, о которой стало известно в начале месяца.

"Травма была достаточно давно, это было еще в мае, поэтому Саша тренируется, все в порядке. Следит за тем, чтобы травма не давала потом о себе знать, но сейчас никаких причин для тревоги нет", - сказала Елена Вяльбе, отметив, что как и у любого спортсмена, у лидера сборной периодически случались травмы и ранее.

В сезоне-2020/21 Большунов во второй раз стал победителем Кубка мира, выиграл престижную многодневку "Тур де Ски" и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

В группе Бородавко к олимпийскому сезону вместе с Большуновым готовятся Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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